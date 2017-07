Radiohead sluit tweede dag Rock Werchter af met eigenzinnige set

Door: redactie

1/07/17 - 03u28

Radiohead-frontman Thom Yorke © photo news.

Radiohead heeft gisteravond de tweede festivaldag van Rock Werchter afgesloten met een set waarin een aantal experimentele, wat chaotische nummers afgewisseld werden met bekende hits zoals de afsluiters 'Paranoid Android', 'Reckoner' en 'Karma Police'.

Net zoals Radiohead bracht ook James Blake een vrij eigenzinnige set met weliswaar het bekende 'Vincent' van Don Mc Lean als opener, maar voor de rest geregeld nummers die de brede massa niet aanspraken.



Grote fun was er op dat ogenblik wel op de nevenpodia met bijwijlen hysterische reacties op de hits van Bazart. Ook bij Oscar and The Wolf was het ambiance troef. Dat was zeker ook het geval met de set waarmee Chrissie Hynde van The Pretenders erin slaagde duizenden te laten meezingen op 'I'll Stand by You'. Op de mainstage werden vrijdag ook de optredens van Coely en het Britse duo Royal Blood best gesmaakt.