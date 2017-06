Dag 2 op Rock Werchter: Coely zet het feest op het hoofdpodium in gang

Bewerkt door: IVI

30/06/17 - 14u09 Bron: Belga

© photo news.

Coely, de Antwerpse met Congolese roots, die algemeen beschouwd wordt als 'de leading lady van de Belgische rapscene', heeft vandaag om 13 uur op het hoofdpodium op een swingende manier de tweede festivaldag van Rock Werchter afgetrapt.

Coely stond drie jaar geleden ook al geprogrammeerd op Rock Werchter, maar moest toen de show afzeggen om gezondheidsredenen. "Het doet heel goed om hier eindelijk te staan", zei Coely bij het begin van het optreden.



Na Coely spelen ook nog Slowdive, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, White Lies en Royal Blood op het hoofdpodium. Maar het is vandaag vooral uitkijken naar de headliners Radiohead en James Blake.



Op de nevenpodia treden onder anderen Oscar and The Wolf, Bazart, Birdy, Charlotte de Witte en good old Chrissie Hynde en The Pretenders op.