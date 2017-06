De Lijn heeft 'goede hoop' dat alle geplande bussen naar Rock Werchter zullen rijden

Bewerkt door: ADN

Staking De Lijn Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, heeft 'goede hoop' dat alle bussen die gepland zijn voor Rock Werchter ook effectief zullen rijden en dat ondanks de staking van vrijdag 30 juni tot maandag 3 juli. Vandaag zijn de eerste pendelbussen richting festivalweide vertrokken aan het Leuvens station.

"Ik denk dat we voldoende capaciteit zullen kunnen inzetten om deze dienstverlening op een perfecte manier te organiseren. We hebben immers ook de andere entiteiten van De Lijn en de exploitanten gecontacteerd zodat we indien nodig extra chauffeurs zullen kunnen oproepen", aldus Van Looy.



Van Looy spreekt hiermee de bewering van de Leuvense ACOD-vakbondssecretaris Ronnie Danckaert tegen, die gisterenavond aan Belga zei gezien de massale stakingsbereidheid niet te geloven dat er veel chauffeurs voor Rock Werchter zullen rijden. Danckaert sloot ook niet uit dat er her en der spontaan depots zullen geblokkeerd worden waardoor De Lijn mogelijk met een tekort aan bussen zal kampen.



"Ik hoop dat de vakbonden de afspraken over stakingsacties zullen respecteren, geen blokkades zullen oprichten en de chauffeurs die willen werken niet zullen verhinderen om dit te doen", aldus Van Looy.



Vandaag rijden er vanuit Leuven enkel pendelbussen naar The Hive, de enige festivalcamping die vandaag de deuren opent. Van morgen tot en maandagmiddag rijden er bussen tussen de festivalweide en de stations van Leuven en Aarschot. De Lijn zet hiervoor elke dag zo'n 100 chauffeurs en 50 bussen in. De afgelopen jaren werden hierbij gemiddeld in totaal zo'n 120.000 festivalgangers vervoerd. De eerste groep van 20 die vandaag vertrok, betrof de winnaars van de VIP-buswedstrijd van De Lijn, HUMO en Rock Werchter. Ze kregen in de bus een VIP-behandeling én gratis tickets voor Rock Werchter 2018.