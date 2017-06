Noodgeval op Rock Werchter? Hele wei krijgt automatisch sms

SPK

Een primeur voor Rock Werchter. Nee, geen nieuwe headliner, maar een noodsysteem waarbij iedereen op en rond de weide in geval van een crisis een sms krijgt.

"Dankzij BE-Alert kunnen we de festivalgangers én omwonenden in een bepaalde straal rondom het terrein verwittigen wanneer bij een ongeval of aanslag een evacuatie vereist is", zegt Dirk Claes, burgemeester van Rotselaar. "Het systeem zal uiteraard niét gebruikt worden om een wijziging in de programmering aan te kondigen - daarvoor zijn er de lichtkranten, Twitter en Facebook. Het is de coördinatiecel Veiligheid die beslist wat er verstuurd wordt." Mogelijk komt er op 30 juni, de tweede festivaldag, een grote test. (SPK)