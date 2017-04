"Evenemententerrein Sint-Truiden in laatste fase": Schueremans enthousiast

Bewerkt door: jv

12/04/17 - 09u10 Bron: Het Belang van Limburg

Rock Werchter zou alvast niet verhuizen naar Sint-Truiden, waar er mogelijk over twee jaar wel een nieuw muziekfestival zal georganiseerd worden. © belga.

Het dossier van het evenemententerrein in Brustem bij Sint-Truiden gaat de laatste fase in. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Het project sleept al tien jaar aan en werd vaak genoemd als mogelijk alternatief voor Rock Werchter, dat uit zijn voegen barst. Herman Schueremans is enthousiast over de potentieel nieuwe festivalweide: "Maar niet voor Rock Werchter".

Herman Schueremans. © Foto Ponsaerts.

Het nieuwe milieurapport voor de vroegere militaire vliegbasis van Brustem is klaar en nog vóór augustus zal het ruimtelijk plan voorgelegd worden aan de gemeenteraad, meldt Het Belang. Schepen Pascal Vossius (Open Vld) bekommert zich al jaren om het project en ziet het groots. "We hopen dat Sint-Truiden vnaaf 2019 het Belgische en internationale festivallandschap bepaalt", zegt hij in de krant.



En er is ook al langer interesse vanwege concertorganisator Herman Schueremans, die het dossier van in het begin volgt. De mogelijke festivalweide zou uiteindelijk 94 hectare beslaan. "Minder dan de oorspronkelijk geplande 130 hectare maar nog altijd bijna twee keer meer ruimte dan in Werchter", zegt Vossius.



Tot maximaal 15 dagen per jaar mag het terrein dienen om evenementen te organiseren, met tot 400.000 bezoekers per project, lees: festival. Want daar is het de gemeente toch wel om te doen. "In de praktijk gaat het om één groot evenement dat één of twee weekends kan duren", zegt Vossius.



Schueremans laat aan Het Belang weten dat hij alleszins Rock Werchter niet wil verhuizen naar Sint-Truiden, omdat "ook daar intussen investeringen gebeurd zijn".