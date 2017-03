Ook Beth Ditto en The Pretenders op Rock Werchter

Bewerkt door: ep

17/03/17 - 17u23 Bron: Belga

© Rock Werchter.

Rock Werchter heeft vandaag opnieuw zeven namen aan de affiche toegevoegd. Het gaat om Beth Ditto, The Pretenders, Milky Chance, Toothless, Warpaint, Thurston Moore Group en Noname. Rock Werchter vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli in het Festivalpark in Werchter.

Beth Ditto maakt donderdag haar opwachting, The Pretenders treden op vrijdag op, Milky Chance en Toothless staan zaterdag op het podium en Warpaint, Thurston Moore Group en Noname zijn aan de affiche toegevoegd voor zondag.



De teller van aangekondigde acts staat nu op 71. Voor donderdag zijn dat onder meer Kings of Leon, Arcade Fire, The Chainsmokers en Mark Lanegan. Vrijdag staan op het podium onder meer Radiohead, James Blake, Oscar And The Wolf en Warhaus. Zaterdag treden Linkin Park, System Of A Down, Blink-182 en Jimmy Eat World op. En voor zondag zijn dat onder meer Foo Fighters, alt-J, Soulwax, Dropkick Murphys en Tourist LeMC.



De dagtickets voor zaterdag 1 juli en de dagtickets voor zondag 2 juli zijn uitverkocht. Wachtlijsten zijn geopend. Alle andere ticketcategorieën zijn nog beschikbaar.