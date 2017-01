5 nieuwe namen op Rock Werchter

Door: redactie

20/01/17 - 16u46

Lorde. © anp.

De organisatie van Rock Werchter heeft vijf nieuwe namen aan haar line-up toegevoegd. Onder anderen de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lorde en de Brit James Blake komen naar Werchter.

James Blake. © photo news.

Naast Lorde en Blake staan ook The Lumineers, Dropkick Murphys en Future Islands op het podium. Eerder deze week werd al de komst van Oscar and The Wolf bekendgemaakt. Headliners dit jaar zijn Foo Fighters, Linkin Park, System of a Down, Radiohead, Kings of Leon en Arcade Fire.



Rock Werchter vindt dit jaar plaats van 29 juni tot en met 2 juli. Het festival trok vorig jaar 150.000 bezoekers.