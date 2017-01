Werchter en Pukkelpop vallen in de prijzen tijdens European Festival Awards

Door: redactie

12/01/17 - 08u45

Rock Werchter en Pukkelpop zijn (opnieuw) in de prijzen gevallen bij de European Festival Awards. Rock Werchter werd verkozen tot beste groot festival, terwijl Pukkelpop de 'Brand Activation Award' voor meest creatieve en best uitgevoerde sponsoractiviteit tijdens een festival kreeg.

In de categorie voor 'Best Major Festival' haalde Rock Werchter het onder meer voor Tomorrowlad, Roskilde en Glastonbury. Ook vorig jaar ontving Werchter de award al, net als in 2009. Pukkelpop mocht dan weer de 'Brand Activation Award' in ontvangst nemen. Het Limburgse festival kreeg de prijs voor zijn project 'Smart Grid Energy', dat met duurzame energievoorziening op het festival van de toekomst experimenteert.