Aanleg nieuwe camping in Werchter stilgelegd

28/12/16 - 13u43

De Bouwinspectie heeft vorige week vandaag de grondwerken laten stilleggen die Live Nation liet uitvoeren voor de aanleg van een nieuwe camping op een terrein van 12 hectare langs de Grotestraat in Werchter. Er werd een pv opgesteld omdat Live Nation niet de nodige vergunningen had aangevraagd voor de werken. Dat meldt burgemeester Dirk Claes (CD&V) van Rotselaar.

"Live Nation had ons in het verleden geïnformeerd over hun plannen om hier tijdens van Rock Werchter een camping voor enkele duizenden festivalgangers uit te baten", zegt de burgemeester. "Maar wij hadden hen toen gewaarschuwd om na te gaan of er voor de werken geen bouwvergunning nodig was. Dat hebben ze niet gedaan en ze zijn nu tegen de lamp gelopen. Live Nation mocht op dit terrein grond stockeren maar geen andere grondwerken uitvoeren."



De bouw van nieuwe campings voor Rock Werchter is noodzakelijk omdat er vanaf 2017 langs de kant van Rotselaar geen ad hoc campings meer mogen aangelegd worden in de natuurgebieden. "De voorziene overgangsperiode van 6 jaar is immers voorbij. Bovendien zijn de voorwaarden om dergelijke campings te mogen uitbaten ondertussen zodanig verstrengd dat kleine campings niet langer rendabel zijn", aldus Claes.



Als Live Nation voor dit project een bouwvergunning bekomt en de camping al bij de volgende editie van Rock Werchter in juli 2017 operationeel wordt, zal volgens Claes ook De Lijn het vervoer van festivalgangers aanpassen. "Omdat de nieuwe camping in de richting van Aarschot ligt zal De Lijn in dit geval de festivalgangers voor deze camping vanuit het station van Aarschot aanvoeren en wordt de halte Achterheide in Wakkerzeel geschrapt. Vanuit Leuven zal je dan nog enkel naar de halte in Haacht kunnen", aldus Claes.