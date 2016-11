Blink-182 komt naar Rock Werchter

redactie

De punkers van Blink-182 staan op zaterdag 1 juli op de mainstage van Rock Werchter, net als Linkin Park en System of A Down. In 2012 trad de Amerikaanse band er al op, maar wie er toen niet kon bij zijn, krijgt nu een nieuwe kans. De festivalorganisatie maakte eerder al bekend dat ook Arcade Fire, Radiohead en Foo Fighters naar Werchter komen.

Blink-182 is de meest invloedrijke Amerikaanse punkband uit de jaren 90. In 1998 vergaren ze wereldroem met hun derde album 'Enema Of The State' waarop de klassieker 'All The Small Things' staat. De band inspireerde groepen als All Time Low, Good Charlotte en Paramore, die zeggen dat ze nooit hadden bestaan zonder het Californische trio.



De lineup van Rock Werchter 2017 begint stilaan vorm te krijgen. Op donderdag 29 juni staat Arcade Fire op de mainstage, vrijdag 30 juni is het de beurt aan Radiohead, zaterdag 1 juli treden Blink-182, Linkin Park en System Of A Down op. Foo Fighters sluit het festival af op zondag 2 juli.



