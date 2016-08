Op Rock Werchter werkt 1 op 7 in het zwart

Door: redactie

30/08/16

Bijna 14 procent van de gecontroleerde werknemers op Rock Werchter was dit jaar in het zwart aan de slag. Over alle festivals heen liepen nog meer medewerkers tegen de lamp.

Deze zomer heeft de RVA dubbel zoveel zwartwerkers betrapt op festivals als vorig jaar: 16,05% van de gecontroleerde werknemers ging in de fout, tegenover 7,45% in 2015. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van 30 grote evenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die om middernacht nog aan de slag zijn, terwijl hun contract maar van 9 tot 17 uur loopt.



Van de gecontroleerde werkgevers bleek ruim een kwart niet in orde - of bijna 10% meer dan vorig jaar. Volgens de RVA wordt vooral bij de opbouw en de afbraak in het zwart gewerkt.



Inbreuken en onregelmatigheden

Op het bekendste festival van ons land, Rock Werchter, lapte liefst 26% van de werkgevers de wet aan hun laars. De organisatie van Rock Werchter wil niet reageren op de cijfers.



"Er worden nog steeds te veel inbreuken en onregelmatigheden vastgesteld bij grote evenementen", vindt Philippe De Backer (Open Vld), staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude. "Het is niet de bedoeling festivals te viseren, maar de strijd tegen sociale fraude voeren we overal. Alle statuten moeten correct gebruikt worden en de regels die er zijn, moeten worden gerespecteerd."