Kardinaal George Pell, 'nummer 3 van katholieke Kerk' vervolgd voor kindermisbruik

In Australië wordt kardinaal George Pell vervolgd voor kindermisbruik. Dat bevestigt de politie van de Australische deelstaat Victoria. Pell is eerste prefect van het secretariaat voor de Economie binnen het Vaticaan en daarmee verantwoordelijk voor de financiën. Hij geldt officieus als de nummer drie binnen de katholieke Kerk.

De 76-jarige geestelijke was vroeger aartsbisschop in Melbourne en in Sydney. Als jonge priester zou hij in de jaren 1970 en 1980 meerdere jongens seksueel hebben misbruikt.



De kardinaal heeft de beschuldigingen altijd ontkend, maar moet nu toch voor de rechter verschijnen. Zijn proces start op 18 juli.