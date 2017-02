Nieuwe klacht tegen Roger Vangheluwe: "Foto's tonen hoe hij en priester slachtoffer misbruiken"

Door: redactie

Roger Vangheluwe was bisschop van Brugge tussen 1984 en 2010. © Photo News.

video Er is een nieuwe klacht opgedoken tegen Roger Vangheluwe, de pedofiele oud-bisschop van Brugge. Een 57-jarige man stapte naar de politie nadat hij in de jaren '70 herhaaldelijk verkracht werd in Bavikhove, eerst door de dorpspastoor, daarna door Vangheluwe. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Opvallend: er zouden foto's zijn van het misbruik.

De man besloot om naar de politie stappen nadat eind januari een confrontatie plaatsvond tussen Vangheluwe en Kris Verduyn, een van zijn vermoedelijke slachtoffers. Roger Vangheluwe ontkende toen dat hij de man seksueel misbruikt heeft.

Misdienaar Nu komt er dus een nieuwe klacht: de 57-jarige man beweert dat hij tussen 1970 en 1972, toen hij misdienaar was, herhaaldelijk seksueel misbruikt werd door Vangheluwe in Bavikhove, vlakbij Harelbeke. Ook de priester van Bavikhove zou betrokken zijn geweest bij de verkrachtingen. Het slachtoffer stapte naar Walter Van Steenbrugge, de advocaat die ook de andere slachtoffers vertegenwoordigt.



Opmerkelijk is dat er volgens de advocaat van de betrokkene bewijsmateriaal is dat de verkrachtingen bevestigt. Er zouden namelijk foto's gemaakt zijn waarop te zien is hoe de man wordt misbruikt door Vangheluwe en de priester.