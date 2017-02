Kerk in Australië betaalde 200 miljoen euro aan slachtoffers pedofilie

Door: redactie

16/02/17 - 10u40 Bron: Belga

De Australische kardinaal George Pell getuigde voor de commissie over hoe de kerkelijke autoriteiten reageerden op berichten van pedofilie. © ap.

De katholieke kerk in Australië heeft in totaal al 276 miljoen Australische dollar (ongeveer 200 miljoen euro) aan schadevergoedingen uitbetaald aan mensen die als kind seksueel misbruikt werden door priesters of andere geestelijken. Dat blijkt uit de gegevens van een commissie die het seksueel misbruik onderzoekt.