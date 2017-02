Paus Franciscus: "Kindermisbruik door priesters is werk van de duivel"

Door: redactie

9/02/17 - 15u18 Bron: Belga

"Het werk van de duivel", zo omschreef paus Franciscus kindermisbruik door priesters. © reuters.

Paus Franciscus heeft kindermisbruik omschreven als een ziekte. "Indien je er niet van overtuigd bent dat het om een ziekte gaat, kunnen we het probleem niet oplossen", zei de katholieke kerkvorst in een interview dat de Corriere della Sera vandaag publiceerde. Als priesters of kloosterlingen betrokken zijn bij misbruikzaken, is het duidelijk "het werk van de duivel", zei Franciscus.