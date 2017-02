Zeven procent Australische priesters misbruikte kinderen

Door: redactie

Van de rooms-katholieke priesters in Australië zou 7 procent zich tussen 1950 en 2010 schuldig hebben gemaakt aan misbruik van kinderen. In een bepaalde orde wordt zelfs meer dan 40 procent van de medewerkers daarvan beschuldigd.

Bij een Australische commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik en mishandeling van kinderen zijn bijna 4500 meldingen binnengekomen van mensen die beweren in die periode slachtoffer te zijn geworden binnen de rooms-katholieke kerk.



De commissie heeft vandaag haar bevindingen bekendgemaakt, meldt de BBC. De verhalen van de slachtoffers waren "deprimerend vergelijkbaar", zei een woordvoerder van de commissie.



Het misbruik vond plaats in meer dan duizend katholieke instellingen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 10,5 jaar voor meisjes en 11,5 voor jongens.



De rooms-katholieke kerk in Australië zegt in een reactie geschokt te zijn door de uitkomst. "Als katholieken moeten we ons schamen".