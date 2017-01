Brugse bisschop wil Vaticaan overtuigen om Vangheluwe te straffen

Door: redactie

Roger Vangheluwe trok na zijn ontslag naar de abdij van West-Vleteren. Slechts één maal kon hij er op foto worden vastgelegd, toen hij een wandelingetje ging maken. © Henk Deleu.

De nieuwe bisschop van Brugge Lode Aerts vindt dat zijn voorganger Roger Vangheluwe alsnog gestraft moet worden voor zijn toegegeven seksueel misbruik. Hij gaat daarop aandringen in het Vaticaan. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag.

"Bisschop Aerts is erg begaan met het lot van slachtoffers van seksueel misbruik. Hij merkt ook dat het misbruik door zijn voorganger zware littekens heeft nagelaten. Daarom vindt hij verdere stappen aangewezen", zegt zijn woordvoerster Inge Cordemans. Het Vaticaan had Vanghe­luwe voorlopig enkel ge­vraagd België te verlaten en geen publieke rol te vervullen, maar dat vindt Aerts te weinig. Hij heeft er een probleem mee dat Vangheluwe officieel nog altijd priester en bisschop is.



Lekenstaat

Omdat hij geen rechtstreeks gezag kan uitoefenen op Vangheluwe, zal bisschop Aerts bij het Vaticaan aandringen op actie en alles doen om het dossier te helpen opbouwen. Een van de mogelijke sancties is een terugzetting in de lekenstaat, een straf waartegen bisschop Aerts niet afkerig staat. "Maar het is een complexe materie", zegt zijn woordvoerster. "Nu kan het Vaticaan Vangheluwe nog regels opleggen. Eens teruggezet in de lekenstaat zou dat niet meer kunnen."