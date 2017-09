"Scheurtjes in Belgische reactoren al ontdekt tijdens bouw"

EB

22/09/17 - 20u50 Bron: DPA

De kerncentrale van Doel. © reuters.

In de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 zijn al bij de bouw, in de jaren zeventig, scheurtjes ontdekt. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel op zijn site, op basis van interne verslagen en analyses die het Fanc, de Belgische nucleaire waakhond, aan het Duitse groene parlementslid Sylvia Kotting-Uhl bezorgd heeft.

Die scheurtjes werden indertijd idd vastgesteld. Maar het ging om een ander soort scheurtjes, op een heel andere plaats dan die van nu. — Jeroen Van Horenbeek (@VanHorenbeek) Fri Sep 22 00:00:00 MEST 2017

Al in april 1975 werden scheurtjes opgemerkt in bouwelementen voor de containers van de beide reactoren. In die containers bevinden zich onder meer de nucleaire brandstofelementen. Die bouwelementen werden destijds toch geplaatst, alhoewel ze volgens de inschatting van een Belgische experts niet beantwoordden aan de hoogste kwaliteit. Die scheurtjes werden indertijd inderdaad vastgesteld. Maar het ging naar verluidt om een ander soort scheurtjes, op een heel andere plaats dan die van nu.



In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is de bevolking al langer gealarmeerd over de situatie van Tihange, dat op 60 km van Aken ligt.



Volgens het Fanc is een sluiting van de twee reactoren vanwege die scheurtjes onnodig.