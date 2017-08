Weer meer schildklierkankers rond kerncentrales Fleurus en Mol-Dessel

Door: redactie

In een straal van 20 kilometer rond de kerncentrales van Fleurus en Mol-Dessel ligt het aantal nieuwe gevallen van schildklierkanker opnieuw lichtjes hoger dan het gemiddelde. Dat is niet het geval voor de kerncentrales van Doel en Tihange, zo blijkt vandaag uit de tussentijdse resultaten van een studie.

Federaal minister van Volksgezondheid gaf in 2016 aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Stichting Kankerregister de opdracht om de nieuwe gevallen van de kanker tussen 2000 en 2014 rondom de Belgische kerncentrales en nucleaire sites te onderzoeken.



Hetzelfde gebeurde in 2012 al eens voor de jaren 2000 en 2008, en de resultaten daarvan worden door de nieuwe studie bevestigd.



Deze tussentijdse resultaten werden berekend op niveau van gemeenten, wat een vergelijking met de studie uit 2012 mogelijk maakt. De komende maanden zal het WIV de gevallen van schildklierkanker en van acute leukemie bij kinderen analyseren op het niveau van de 'statistische sectoren', of kleinere geografische onderverdelingen binnen de gemeentes. De resultaten daarvan worden midden 2018 verwacht en moeten toelaten om deze tussentijdse observaties te verfijnen.