Bedrijven vragen tragere kernuitstap, maar botsen op kritiek: "VBO pleit voor stilstand"

Ook na 2025 zal kernenergie nog deel moeten uitmaken van de energiemix, meent het VBO. De werkgeversorganisatie pleit voor meer realisme inzake de timing om alle centrales te sluiten. Dat zegt Pieter Timmermans in De Standaard. Ook in De Tijd herhaalt Timmermans dit pleidooi. Milieuorganisaties en groene partijen keuren het voorstel af. N-VA is wel voorstander.

Als we de bevoorradingszekerheid willen garanderen én de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden Pieter Timmermans (VBO) Het sluiten van alle kerncentrales, voorzien in 2025, lukt niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. "Onze prioriteiten moeten uitgaan naar het uitbouwen van een hernieuwbaar, efficiënt en innovatief energienetwerk", aldus Timmermans. "Maar als we tegelijk de bevoorradingszekerheid willen garanderen en de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden."



CD&V: "Geen uitstel mogelijk" CD&V blijft vasthouden aan de kernuitstap in 2025. "Nieuw uitstel mag en kan niet nog eens gemotiveerd worden door slechte voorbereiding. We mogen geen tijd meer verliezen, we moeten ambitie tonen en snel een energiepact sluiten", zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.



Meerderheidspartij CD&V vindt het goed dat het VBO een standpunt inneemt. Bij de realisatie van het energiepact is het volgens Leen Dierick namelijk de bedoeling dat elke stakeholder zijn visie geeft "en dat er samen wordt gezocht naar een gemeenschappelijke energievisie".



Maar van een uitstel van de kernuitstap willen de christendemocraten niet weten. Een volledige uitstap tegen 2025 blijft het uitgangspunt.

Energietransitie Ook federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) "neemt akte" van het standpunt van het VBO over de kernuitstap. Zelf wil ze zich houden aan het regeerakkoord, waarin staat dat "de exploitatieduur van de reactoren 2025 niet zal overschrijden". "Ze werkt ook verder aan de energietransitie", zo staat te lezen in een korte reactie van het kabinet-Marghem.

"Onrealistisch voorstel" Karin Temmerman (sp.a). © Foto's James Arthur. Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over het pleidooi van het VBO. Sp.a-energiespecialisten Karin Temmerman en Rob Beenders: "Ze pleiten voor meer realisme in het energiebeleid, maar doen vervolgens het meest onrealistische voorstel ooit", aldus Beenders en Temmerman. "Om écht werk te maken van een energiewende in België, moeten we net zo snel mogelijk af van de kerncentrales. Die zijn immers niet alleen onveilig en vervuilend, ze zijn ook niet inpasbaar in een energiesysteem met wind- en zonne-energie. Bovendien remt de onzekerheid over de toekomst investeringen in hernieuwbare energie af. Het is perfect mogelijk om onze kerncentrales te sluiten én tegelijk op een betaalbare manier de klimaatdoelen te realiseren".



De sp.a'ers dringen aan op het beloofde energiepact. Dat pact laat al een tijdje op zich wachten. "De verantwoordelijkheid van onze ministers om de toekomst hernieuwbaar te maken is enorm. Wanneer gaan ze deze eindelijk serieus nemen?", vragen Temmerman en Beenders zich af. "Minister Tommelein zegt vandaag dat de toekomst hernieuwbaar is, maar zaait tegelijk opnieuw twijfel over de sluitingsdatum van de kerncentrales. Zo zet hij de hernieuwbare toekomst op de helling in plaats van eraan bij te dragen", besluiten de sp.a'ers.

N-VA-kamerlid: "Het VBO heeft gelijk" N-VA-kamerlid Bert Wollants © belga. N-VA-kamerlid Bert Wollants vindt dat het VBO gelijk heeft. "Dat het VBO voorstelt om de bevoorradingszekerheid ernstig te nemen en vaart te maken met een realistische uitwerking van het energiepact, kunnen we alleen maar toejuichen. De energievisie die vanaf 2015 had omgezet moeten zijn naar concrete acties is er vandaag nog steeds niet, dan is het logisch om alle opties op vlak van bevoorradingszekerheid én betaalbaarheid van stroom mee onder de loep te nemen", meent Wollants.



Het is niet de eerste keer dat Wollants openlijk vragen stelt bij de timing van de kernuitstap. Net omdat er zo lang is getalmd met de uitwerking van een energievisie wordt de uitstapkalender "stilaan hopeloos". "Zelfs met een verlenging van de levensduur van enkele kerncentrales is het vijf voor twaalf voor de energievisie, tijd om alles uit de kast te halen en realistisch naar de toekomst te kijken", besluit de N-VA'er.

Groen: "Onveilig en allesbehalve duurzaam" Groen-fractieleider Kristof Calvo. © belga. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing Kristof Calvo (Groen) Ecolo en Groen betreuren dat opnieuw twijfel wordt gezaaid over de kernuitstap in 2025. "Opnieuw probeert men de kernuitstap te saboteren door twijfel te zaaien. N-VA legt zo een hypotheek op onze toekomst. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing", zegt Kristof Calvo, fractieleider van Groen.



Calvo waarschuwt dat het onveilig en allesbehalve duurzaam is stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer open te houden. Het voorstel van N-VA om de kernuitstap tien jaar uit te stellen, noemt Calvo dan ook helemaal fout. "Bij N-VA ontbreekt duidelijk elke visie op de toekomst van onze energievoorziening. (...) Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden en zijn steeds minder veilig."



Het Kamerlid begrijpt de vraag naar duidelijkheid van het bedrijfsleven, maar roept het op partner te zijn richting een duurzame en klimaatvriendelijke energievisie.