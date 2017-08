Confrontatie tussen betogers en politie bij protest tegen opslag kernafval in noordoosten van Frankrijk

kv

Bij een betoging tegen een definitieve opslagplaats voor kernafval in het noordoosten van Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. De veiligheidsdiensten zetten traangas en het waterkanon in bij de betoging in Bure, een gemeente ten westen van Nancy. Betogers gooiden met stenen en brandende projectielen. Dat bericht de Franse nieuwszender Franceinfo vanavond.