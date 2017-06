Tommelein wil scheurtjescentrales onmiddellijk dicht

DIETER DUJARDIN

30/06/17 - 19u49 Bron: Eigen berichtgeving

Ruim 50.000 mensen uit België, Duitsland en Nederland demonstreerden zondag tegen de kerncentrales in ons land. De betogers vormden een menselijke ketting van Tihange (Hoei) tot in het Duitse Aken, een traject van ongeveer 90 kilometer. © belga - epa.

Weekendkrant Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) pleit voor een herziening van de kernuitstap. "Ik vind dat de scheurtjescentrales onmiddellijk dicht moeten. De jongere reactoren kunnen voor mij wat langer openblijven voor onze bevoorrading, al dat veilig is."

Federaal energieminister Marghem (MR) werkt al twee jaar aan een energiepact met alle deelstaten, maar nog steeds is er geen doorbraak in zicht. De tijd begint nochtans te dringen, aangezien het pact cruciale keuzes over onze energiebevoorrading moet maken en in 2025 alle kerncentrales sluiten. N-VA liet begin dit jaar al horen dat de deadline zo goed als verstreken is en de uitstap best wordt herbekeken. Bart Tommelein, die een fervent tegenstander van kernenergie is, toont zich in een gesprek met Het Laatste Nieuws nu ook niet afkerig van een herziening van de agenda.



"De beslissing over de kerncentrales is mijn bevoegdheid niet, maar als u het mij vraagt is mijn antwoord dat ik gecharmeerd ben door de aanpak van Zwitserland. Daar is recent beslist om de reactoren die tekenen van onveiligheid en ouderdom tonen, onmiddellijk te sluiten. En om de veilige reactoren hun termijn te laten uitdoen. Dit is een persoonlijk standpunt, maar ik ben voor een gelijkaardige aanpak. Wat mij betreft mogen de scheurtjescentrales (Doel 3 en Tihange 2) onmiddellijk dicht. En kunnen we de jongere reactoren wat langer openhouden als de veiligheid gegarandeerd is. Sowieso gaan we de kerncentrales nog een tijdje nodig hebben voor de bevoorrading, want we hebben nog altijd te weinig hernieuwbare energie."



