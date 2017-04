Oudste kerncentrale van Frankrijk wordt gesloten

Bewerkt door: ADN

De oudste kerncentrale van Frankrijk, in Fessenheim in het oosten van het land, zal worden gesloten. Het decreet daaromtrent is verschenen in het Franse staatsblad, zo maakte bevoegd minister van Milieu, Ségolène Royal, vandaag bekend via Twitter.