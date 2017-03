Japanse kerncentrales mogen toch weer opgestart worden

Door: redactie

Een Japans hooggerechtshof heeft bepaald dat twee kernreactoren die vorig jaar na een rechterlijke uitspraak waren uitgezet, toch weer aan mogen. Het gaat om de reactoren 3 en 4 van het Takahama kerncentralepark van het bedrijf Kansai Electric Power.

Na de ramp met de centrale in Fukushima in maart 2011 werden alle 48 reactoren in Japan stilgelegd en kwamen er strengere veiligheidseisen waar de centrales aan moeten voldoen.



Kansai zette begin vorig jaar de twee reactoren weer in werking. Omwonenden kwamen daar tegen in het geweer en vonden in de rechtbank in Otsu een medestander. Die bepaalde dat de centrales weer dicht moesten. Die uitspraak is nu dus weer teruggedraaid.



Ondanks felle protesten uit de bevolking besloot de regering van premier Shinzo Abe na aanpassingen kerncentrales weer in bedrijf te laten nemen.