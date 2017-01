"Belgische noodplannen bij kernramp zijn onvoldoende en onsamenhangend"

Door: redactie

18/01/17

nucleaire veiligheid De Belgische noodplannen voor bij een eventuele kernramp zijn onvoldoende en onsamenhangend. Dat zegt de Nuclear Transparancy Watch (NTW), een Europees netwerk dat nucleaire veiligheid onder de loep neemt, vandaag.

Eerst het goede nieuws: de Belgische reactoren zijn over het algemeen goed beschermd tegen een mogelijke kernramp en de kans dat er radioactief materiaal buiten een nucleaire zone terechtkomt, is relatief klein.



Mocht er ooit wel iets misgaan in één van de kerncentrales in ons land, wil de Belgische regering voorbereid zijn. Daarom heeft ze een vernieuwd noodplan klaar, dat vorige week in het parlement werd voorgesteld. Maar in het geval van een nucleaire ramp, de reden waarom zo'n plan wordt opgesteld, blijkt België niet goed voorbereid, stelt NTW.

Evacuatie, jodiumtabletten, consultatie Zo behoort een eventuele evacuatie van Antwerpen niet tot de scenario's. NTW begrijpt niet waarom de evacuatiezones maar 10 kilometer bedragen en enkel de mensen in een straal van 20 kilometer rond een ramp voorzien worden van jodiumtabletten. Dat komt neer op wat in het oude plan stond, luidt het rapport. Nochtans is ook de Hoge Gezondheidsraad er voorstander van om die zone uit te breiden tot 20 kilometer. Onbegrijpelijk dat de regering dit advies in de wind slaat, aldus de ngo. Zo behoort een eventuele evacuatie van Antwerpen niet tot de scenario's.



Maar de manier waarop het plan tot stand kwam, zint NTW nog minder. "Top-down en lineaire informatie-uitwisseling". De Belgische regering heeft niet geleerd van de gebeurtenissen in Fukushima. Een overheid heeft geen monopolie op de informatieverspreiding, zoals bleek na de ramp in Japan in 2011. Daarom moet het noodplan al opgesteld worden in overleg met de burgers en het maatschappelijk middenveld om de communicatie op elkaar af te stemmen, want in noodsituaties is er geen tijd voor dialoog.

Andere blinde vlek © anp. Een andere blinde vlek is wat er moet gebeuren als de noodtoestand dagen en zelfs weken aanhoudt. De overheid gaat er in haar plan van uit dat de burgers de richtlijnen gehoorzaam zullen volgen. Het gedrag van de mensen valt in crisissituaties echter niet te standaardiseren. Bovendien wordt de rol van de overheid na een kernramp in vraag gesteld, waarschuwt NTW.



Ook over de aanpak van de overheid na de ramp leert het plan te weinig. Wanneer kunnen de mensen terugkeren, wat met compensaties? Volgens de ngo blijven er nog veel vragen onbeantwoord.



NTW roept de overheid daarom op om nog voor de finalisatie van het plan een brede consultatieronde te organiseren. Anders mist zo'n plan zijn geloofwaardigheid. Hoe groter de steun van de bevolking en de organisaties, hoe doelgerichter het plan kan worden uitgevoerd.

Verdediging "Je kan moeilijk meer experts en instanties bevragen dan wij gedaan hebben. En ook in het parlement hebben we urenlang over dit plan gepraat", verdedigt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA), Olivier Van Raemdonck in De Morgen.



"Een uitbreiding van de evacuatiezone blijkt weinig zinvol volgens onze analyses", klinkt het als reactie op de eerste kritiek. "Dat kan contraproductief werken. Schuilen is dan efficiënter." Daarom wordt de schuilzone wel uitgebreid van 10 naar 20 kilometer. Daarnaast "komt er een predistributienetwerk van jodiumpillen bij de apothekers in een zone van 100 kilometer rond de centrales". De nuance ligt in het feit dat in de ruimere perimeter de nadruk zal liggen op kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen. "Er zullen zeker voldoende jodiumpillen zijn", klinkt het.