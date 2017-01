Kernreactor Doel 4 heropgestart

Door: redactie

13/01/17 - 20u47 Bron: Belga

Kernreactor Doel 4 is vrijdagavond heropgestart. Dat bevestigt Engie Electrabel-woordvoerster Geetha Keyaert. "De reactor is in vermogen aan het stijgen en het kan nog wel enkele uren duren eer die op volle kracht is."