Nederlandse burgemeesters uiten bezorgdheid over kerncentrale Doel

Door: redactie

12/01/17 - 10u21 Bron: Belga

© anp.

Burgemeesters in de Nederlandse regio West-Brabant, aan de Belgische grens ter hoogte van de provincie Antwerpen, maken zich zorgen over de veiligheid van de kerncentrale van Doel. Volgende maand zullen ze zich buigen over een oproep van Arjan van der Weegen, de plaatsvervangend burgemeester van de stad Bergen op Zoom. De bedoeling van de burgemeesters is om hun bezorgdheid nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

Van der Weegen schrijft in zijn oproep aan de burgemeesters dat de veiligheidscultuur in de kerncentrale niet goed is. "In het afgelopen jaar kwamen regelmatig berichten naar buiten over haarscheurtjes in de kernreactoren, stilgezette reactoren en vermeende terroristische plannen", zo staat er letterlijk in de mededeling.



Deze week is bovendien ook de kernreactor Doel 4 onverwacht stilgevallen. Een werknemer had brandwonden opgelopen toen er stoom in de machinezaal kwam.



Van der Weegen vindt dat Nederland inspraak moet krijgen en dat er Europees toezicht moet komen. "Door de ligging van de kerncentrale lopen Nederlanders evengoed het risico om getroffen te worden door problemen bij de kerncentrale in Doel", zo luidt de redenering. De kerncentrale van Doel ligt op nauwelijks enkele kilometers van de Nederlandse grens.