Kernreactor Doel 4 tot morgennacht uit, werknemer liep bij stoomincident tweedegraads brandwonden op

kernenergie Kernreactor Doel 4 is gisteren onverwacht stilgevallen. Naar inschatting van uitbater Engie Electrabel wordt de centrale in de nacht van donderdag op vrijdag heropgestart, om toe te laten de precieze oorzaak te analyseren. Als gevolg van stoom die in de machinezaal terechtkwam, viel een gewonde.