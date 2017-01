Zware kritiek voor nucleair noodplan: "We hebben dus helemaal geen lessen getrokken uit Fukushima"

Door: redactie

De nucleaire noodplannen waar bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) aan werkt, overtuigen oppositiepartij Groen en milieuorganisatie Greenpeace nog niet. Punten van kritiek zijn onder meer het gebrek aan garanties voor een tijdige bevoorrading van jodiumtabletten in heel België en te weinig aandacht voor 'man made events' zoals terrorisme, zo luidt het na een voorstelling in de Kamer.

Greenpeace - een fervent tegenstander van nucleaire energie - is niet mals voor het werk van Jambon. De milieuorganisatie noemt het nieuwe noodplan "een ramp op zich". "Op heel wat cruciale punten blijft alles gewoon bij het oude. We hebben dus helemaal geen lessen getrokken uit de ramp in Fukushima", reageert energie-expert Eloi Glorieux.



Volgens Greenpeace zijn de noodplanningszones ook in het nieuwe plan veel te beperkt. "Het is een illusie te denken dat een evacuatiezone van tien kilometer zal volstaan", aldus Glorieux. Volgens hem gebeurt de voorbereiding van ruimere evacuaties niet omdat dit te duur zou zijn, aangezien dan ook steden als Antwerpen, Namen en Luik in de radius komen. De vraag is dus of we nog kernenergie willen in een zo dichtbevolkt land als België, werpt Greenpeace op.