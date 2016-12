Ex-directeur verwijt nucleaire waakhond FANC gebrek aan onafhankelijkheid

Door: redactie

29/12/16 - 11u55 Bron: Belga

Het FANC had volgens de ex-directeur van de nucleaire waakhond bedenkingen bij een wetsontwerp van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) over de verlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2, maar veranderde niets aan de tekst omdat "het kabinet-Marghem beslist had" dat er niets gewijzigd moest worden. © photo news.

Een gewezen directeur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Yvan Pouleur, twijfelt aan de onafhankelijkheid van deze nuclaire waakhond ten opzicht van de regering. Het FANC had volgens hem bedenkingen bij een wetsontwerp van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) over de verlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2, maar veranderde niets aan de tekst omdat "het kabinet-Marghem beslist had" dat er niets gewijzigd moest worden.