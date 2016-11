FANC ongerust over opslag nucleair afval: "Nergens ter wereld op zo geringe diepte"

Door: redactie

24/11/16 - 05u59 Bron: Belga

© anp.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft twijfels over de opties van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) voor de opslag van radioactief afval. Dat schrijft L'Echo vandaag.

De NIRAS beveelt aan om het afval van de kernreactoren te begraven in installaties op een diepte van 220 meter. Momenteel worden er testen uitgevoerd in Mol.



Diepte

Het FANC is ongerust over de geplande diepte van de opslag, omdat dat nergens ter wereld op zo een geringe diepte gebeurt. Ook roept het aantal toegangen en de nabijheid van bruikbaar water vragen op.



Bovendien is de som die NIRAS heeft voorzien - 3,2 miljard euro, en meer dan 360 miljoen euro voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten - volgens het FANC onvoldoende.