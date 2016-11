Nieuwe sarcofaag voor kerncentrale Tsjernobyl bijna op zijn plek

Door: redactie

23/11/16 - 21u39 Bron: ANP

De sarcofaag voor de reactor in Tsjernobyl is bijna klaar © epa.

Het nieuwe omhulsel voor de zwaar gehavende kerncentrale van Tsjernobyl, die door een meltdown in 1986 voor een ongekende milieuramp zorgde, is bijna klaar.

De overkapping kruipt langzaam naar de kerncentrale © ap.

Als een gigantische stalen kever kruipt het grootste beweeglijke bouwsel ter wereld over de ruïne van reactor 4 heen. Over enkele dagen staat de 36.000 ton wegende constructie op haar plaats. Op 29 november is de oplevering.



Honderd jaar

"Dit is het begin van het einde van de strijd tegen de gevolgen van de catastrofe die nu al dertig jaar duurt'', zei de Oekraïense minister van Milieu Ostap Semerak. De koepel die wordt aangebracht moet gedurende honderd jaar voorkomen dat er nog radioactieve straling ontsnapt. De oude betonnen sarcofaag, die na de ramp over de ontplofte centrale werd gelegd, vertoonde scheurtjes. Dat vroeg om een interventie. Voor de financiering was buitenlandse hulp nodig.



De definitieve opruiming van de ravage en de splijtstofstaven onder het nieuwe dak is technisch mogelijk, maar wordt een gevaarlijke en vooral dure klus. Experts vermoeden dat er nog ongeveer 200 ton verrijkt uranium aanwezig is op de rampplek.