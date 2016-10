"Zonder energieplan tegen volgend jaar mislukt kernuitstap"

Door: redactie

De hoogspanningsnetbeheerder Elia maant de politiek aan om snel werk te maken van een plan om de geplande sluiting van de kerncentrales op te vangen. Dat schrijft De Tijd vandaag. Alle zeven Belgische kerncentrales in Doel en Tihange moeten tussen 2022 en 2025 definitief worden stilgelegd.

"Als we de nucleaire uitstap ernstig nemen, moeten we die voorbereiden", zegt Chris Peeters, de CEO van Elia, in zijn eerste interview. "Tegen volgende zomer moet er een plan zijn. Komt dat er niet, dan is de kans vrij groot dat we voor voldongen feiten zullen staan. De cijfers tonen duidelijk aan dat je met een ernstig bevoorradingsprobleem zit als alle kernreactoren worden stilgelegd. Dat betekent dat de reactoren Doel 4 en Tihange 3 langer moeten openblijven."



Elia moet weten voor welke scenario's de politiek kiest om de sluiting van nucleaire reactoren op te vangen. "Worden het strategische reserves met aardgascentrales, extra import uit de buurlanden, een combinatie of iets anders?", wil Peeters weten. Het hoogspanningsnetbedrijf moet zich immers kunnen voorbereiden op de aanleg van nieuwe kabelinfrastructuur. Dat is een werk van vele jaren, net als de bouw van eventuele nieuwe centrales.



Chris Peeters erkent dat de politieke verantwoordelijken zich daarvan bewust zijn. "Zowel op het federale als op het regionale niveau worden initiatieven genomen. Als iedereen zijn werk doet, kunnen we hopen dat er een aantal conclusies uit volgen."