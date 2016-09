Theresa May stemt toch in met nieuwe kerncentrale

Door: redactie

30/09/16 - 04u52 Bron: The Guardian

De ondertekeningsceremonie met vertegenwoordigers van de Franse, Britse en Chinese regeringen. © getty.

Groot-Brittannië heeft samen met Frankrijk en China een contract getekend om een nieuwe kerncentrale te bouwen in Summerset.

Het contract voor de nieuwe centrale, Hinkley Point C, zou normaal gezien al twee maanden geleden getekend zijn, maar premier Theresa May schortte de deal meteen na haar aanstelling op.



Nationale veiligheid

De nieuwe Britse premier had vragen over de nationale veiligheid als een Britse kerncentrale gedeeltelijk in buitenlandse handen komt. De ondertekening gebeurde zonder veel plechtigheden.



Het gaat om een deal van 18 biljoen Britse pond.