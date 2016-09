Bewerkt door: Redactie

10/09/16

De kernreactor Tihange 2 is afgelopen nacht rond 3 uur heropgestart. Dat meldt uitbater Engie Electrabel. De reactor lag sinds gisterochtend stil. De oorzaak van de panne werd niet meegedeeld.

De andere kernreactor Tihange 1, die al sinds woensdag buiten gebruik is, ligt nog zeker tot het einde van de maand stil. Als gevolg van bouwkundige werken was er schade aan het niet-nucleaire gedeelte in de kerncentrale.