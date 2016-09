'Scheurtjesreactor' Tihange 2 ligt opnieuw stil

Bewerkt door: Redactie

9/09/16 - 09u37 Bron: Belga

"Stroombevoorrading komt niet in het gedrang"

© afp.

Kernreactor Tihange 2 is vandaag in de vroege ochtend stilggelegd, zo meldt uitbater Engie Electrabel. De oorzaak van de panne is nog niet duidelijk. Voor de herstelling is een interventie nodig aan de stoomgenerator, die zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale bevindt. Woensdagavond was Tihange 1 reeds opnieuw stilgevallen.