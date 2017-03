Johanna Konta knokt zich voorbij Venus Williams en speelt finale in Miami

Bewerkt door: YP

31/03/17 - 07u34 Bron: Belga

© afp.

Johanna Konta (WTA 11) heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/7.669.423 dollar). De als tiende geplaatste Britse nam in de halve finales in twee sets de maat van het Amerikaanse elfde reekshoofd Venus Williams (WTA 12), de setstanden waren 6-4 en 7-5.

In de finale botst Konta op Caroline Wozniacki (WTA 14), de Deense haalde het eerder op de dag in drie sets van de als tweede geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3). Pas na 2 uur en 16 minuten stonden de 5-7, 6-1 en 6-1 setstanden op het scorebord.



De 25-jarige Konta staat in haar vierde WTA-finale. Ze won eerder dit jaar het toernooi in Sydney, vorig jaar was ze de beste in Stanford en verloor ze de eindstrijd in Peking. Voor de één jaar oudere Wozniacki wordt het haar 45e finale op het WTA-circuit, ze won al 25 WTA-toernooien. Dit jaar toonde de ex-nummer één van de wereld zich al de beste in Tokio en Hong Kong.



Het wordt pas de tweede onderlinge confrontatie tussen beide speelsters op het WTA-circuit, Konta haalde het op de Australian Open van dit jaar met 6-3 en 6-1.