Berdych laat twee matchballen onbenut, Federer naar halve finale

30/03/17 - 23u58 Bron: Belga

© afp.

Roger Federer (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Masters 1000-toernooi in Miami (hard/6.993.450 dollar). De Zwitser, vierde reekshoofd, was in zijn kwartfinale na een spannende driesetter te sterk voor de als tiende geplaatste Tomas Berdych (ATP 14). De 35-jarige Federer haalde het na 1u57 met 6-2, 3-6,7-6 (8/6). In de slotset liet de Tsjech twee matchballen onbenut.