Venus Williams verovert scalp van 's werelds nummer één Angelique Kerber

30/03/17 - 09u07 Bron: Belga

© ap.

Venus Williams (WTA 12) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Miami Open (7.669.423 dollar). De Amerikaanse veterane, 36, klopte op het hardcourt in Florida de Duitse nummer 1 van de wereld Angelique Kerber. Na 1 uur en 40 minuten stond de 7-5, 6-3 eindstand op het scorebord.

Om door te stoten naar de finale, moet Venus Williams voorbij de Britse Johanna Konta (WTA 11). Die was met 3-6, 7-6 (9/7) en 6-2 te sterk voor de Roemeense Simona Halep (WTA 5). De oudere zus van Serena won het toernooi van Miami al drie keer: in 1998, 1999 en 2001. In 2010 speelde ze er de finale maar verloor van Kim Clijsters.



De tweede halve finale gaat tussen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 14) en het Tsjechische tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3).