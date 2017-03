Topreekshoofd Wawrinka viert verjaardag in mineur, Federer stoot wel door

SG

29/03/17 - 08u47 Bron: Belga

Alexander Zverev verraste Stan Wawrinka. © epa.

Stan Wawrinka (ATP 3) is uitgeschakeld in de vierde ronde (achtste finales) van het Masters 1.000 toernooi in Miami (6.993.450 dollar). Het eerste reekshoofd ging met 4-6, 6-2 en 6-1 onderuit tegen de Duitse tiener Alexander Zverev (ATP 20).

Wawrinka vierde dinsdag zijn 32e verjaardag. Het werd dus een feestje in mineur voor de drievoudige grandslamkampioen, die in Miami nog nooit verder raakte dan de achtste finales. Alexander Zverev, pas 19, mag het voor een plaats in de halve finales opnemen tegen Nick Kyrgios (ATP 16). Het Australische enfant terrible klopte David Goffin (ATP 12), vorig jaar nog halvefinalist in Florida, met 7-6 (7/5) en 6-3. Kyrgios had ook hun enige eerdere ontmoeting, in 2016 in Tokio, gewonnen.



Roger Federer (ATP 6) stootte in tegenstellig tot zijn landgenoot Wawrinka wel door naar de laatste acht. Hij won met 7-6 (7/5) en 7-6 (7/4) van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 18). De achttienvoudige grandslamlaureaat neemt het nu op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 14). Die zette de Fransman Adrian Mannarino (ATP 65) opzij met 6-3 en 7-5.



Rafael Nadal (ATP 7) versloeg in zijn wedstrijd van de vierde ronde de Fransman Nicolas Mahut (ATP 55) met 6-4, 7-6 (7/4). Hij botst nu op de Amerikaan Sock Sock (ATP 17).



De vierde kwartfinale gaat tussen het Japanse tweede reekshoofd Kei Nishikori (ATP 4) en de Italiaan Fabio Fognini (ATP 40).