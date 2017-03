Geen hoofdtabel voor Alison Van Uytvanck in Miami

Door: redactie

21/03/17

WTA Miami Alison Van Uytvanck (WTA 138) is er niet in geslaagd de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Miami te bereiken. De 22-jarige Grimbergse moest in de tweede en laatste kwalificatieronde in twee sets buigen voor één jaar jongere Anett Kontaveit (WTA 112), de Estse haalde het na 58 minuten met 6-3 en 6-2.