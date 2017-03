Gaël Monfils heeft last van scheurtje in achillespees

Door: redactie

Gaël Monfils sukkelt met een scheurtje in zijn linkerachillespees. Verder heeft de Franse tennisser ook last van een kraakbeenletsel aan zijn linkerknie. Dat heeft het nummer elf van de wereld op Twitter bekendgemaakt.

Vorige week werd Monfils op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells in de achtste finales uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem. Zijn naam staat niet op de hoofdtabel van het ATP-toernooi in Miami, dat woensdag van start gaat. "Morgen/dinsdag begin ik met een herstelprogramma, ik zal er alles aan doen om er zo snel mogelijk weer bovenop te komen", klinkt het nog.