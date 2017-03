David Goffin, vrij in openingsronde, ontmoet qualifier in tweede ronde

Door: redactie

MASTERS MIAMI David Goffin (ATP 12) neemt het in de tweede ronde van het Masters 1.000-tennistoernooi van Miami op tegen een kwalificatiespeler. Het achtste reekshoofd is vrij in de eerste ronde. De Luikenaar schopte het vorig jaar tot in de halve finales in Florida.