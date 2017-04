Table'O eerste finalist 'Mijn Pop-uprestaurant'

Door: redactie

video De eerste finalist van 'Mijn Pop-uprestaurant' is Tabl'O. "We hebben hier zó ongelofelijk hard voor gewerkt en bewezen dat we ons plekje in de finale waard zijn", juichen Mitchell en Daniela. "We gaan nu keihard voor de overwinning."

Om de allerlaatste ster uit te delen, gingen de juryleden de pop-ups nog eens bezoeken in goed gezelschap. Sergio bracht zijn goede vriend Dominique Persoone mee, Gert zijn zoon Viktor en Sepideh haar vriendin Gina Miurin, die al 20 jaar sterrenrestaurant Hofke van Bazel runt.

De jury koos unaniem om Table'O door te sturen naar de grote finale van donderdag 4 mei. Mitchell & Daniela verdienden zijn zo de trotse eigenaars van de ster en strijken 10.000 euro op.

Sergio, Sepideh en Gert waren het er unaniem over eens dat Daniela en Mitchell het meest geëvolueerd zijn, zowel op vlak van smaak als concept. Sepideh noemde Daniela een absoluut natuurtalent in de zaal en Sergio maakte zelfs een diepe buiging voor hun comeback. Het Italiaanse duo verraste ook de 3 gastjuryleden en haalde 6 op 6 in de stemming.

Opvallende momenten: De juryleden merken een verandering in Karel. Na jarenlang de meest donkere kanten van het leven te zien, voelt Karel nu terug levensvreugde. Hij besluit daarom zijn droom van een foodtruck nog niet op te geven.

Bij Table'O serveren ze nu rasechte Italiaanse desserts. Maar valt dit nieuwe nagerecht ook in de smaak bij expert Dominique Persoone?

"Niet te zuipen" De cocktail bij Meat & Griet gaat er niet in bij Sergio. Hij zou het mierzoete drankje alleen op een kinderfeestje durven serveren.