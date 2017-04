Mitchell zint op wraak en zijn overwinning smaakt zoet in Mijn Pop-uprestaurant

Door: ep

De pop-ups hebben nog maar net hun eerste - en erg hectische - dag in hun nieuwe restaurants in Blankenberge verteerd of ze staan al voor een nieuwe uitdaging. In drie verschillende duels moeten ze het tegen elkaar opnemen, de jury deelt aan de winnaar een ster en 10.000 euro uit, die dan ook al zeker van een plaatsje in de finale is. Een spannende aflevering - met verschillende ongelukjes - waarin Mitchell de wraak kan nemen waar hij al even op zint.

Aanpassen De aanpassing van de pop-ups naar hun nieuwe locatie verloopt niet vlekkeloos. De indeling aan de kust is anders dan in Kortrijk of Antwerpen, de restaurants hebben een tweede verdieping én zicht op zee, waardoor het zaalpersoneel vaak op en neer moet lopen. Yannick heeft een man extra ingehuurd om te helpen in de zaal van Meat en Griet. Bij Table'O lossen ze het probleem anders op. Mitchell heeft voor de lunch de mise-en-place tot in de puntjes op voorhand voorbereid en de communicatie op punt gezet. En dat blijkt een groot succes. Tjop's heeft zijn concept wat verruimd omwille van de nieuwe locatie en vis toegevoegd aan de kaart. De middagservice loopt bij Birger en Karel niet van een leien dakje. Tafels worden vergeten en sommige gasten moeten erg lang wachten omdat er fouten met de bons gebeuren.

Duels Maar erg veel tijd om van hun verhuis van Kortrijk of Antwerpen naar Blankenberge te bekomen krijgen de duo's niet. Presentatrice Evi heeft een verrassing in petto. De komende dagen zullen de pop-ups het in duels tegen elkaar moeten opnemen. In drie uitdagingen zal de jury het beste team uitkiezen, zij mogen de ster in ontvangst nemen. Daarbovenop krijgen ze 10.000 euro en een plaatsje in de finale. In die uitdagingen moeten de pop-ups hun concept behouden, maar ze brengen ze het telkens onder een andere vorm. De eerste opdracht is er meteen eentje van formaat: twee restaurants zullen een ijsverkoop moeten organiseren. Een eenvoudige loterij beslist: Table'O neemt het als eerste op tegen Meat en Griet. En dat ziet Mitchell helemaal zitten, hij wil 'revenge' omdat hij in een vorige opdracht tegen hen het onderspit moest delven. Bij het horen van ijs, breekt Leena echter meteen het angstzweet uit. De dag voor de uitdaging loopt ze rond als een kieken zonder kop en slaat ze voor het minste in paniek.

Tsjop's is vrijgesteld van de opdracht, en dat komt goed uit. Karel en Birger hebben hun eigen katjes te geselen. Het duo heeft het moeilijk om zich aan de nieuwe setting aan te passen. Ook tijdens de avondservice moeten de gasten heel lang op hun eten wachten. Birger is in de keuken duidelijk aan het einde van zijn Latijn, en ook Karel loopt erg gespannen rond, zeker wanneer hij Birger niet kan vinden en moet bijspringen in de keuken.

Naar de spoedafdeling Bij Table'O en Meat en Griet werken ze tot een stuk in de nacht voor het ijsduel. Maar dan slaat het noodlot toe Mitchell slaat zijn enkel om en moet naar de spoedafdeling. Gevolg: hij kan zijn ijs zelf niet gaan draaien in een ijsbar iets verderop. Daniela heeft het moeilijker dan verwacht om zijn plaats in te nemen aan de ijskar, het ding overleeft haast het ritje niet. "Dit is vies moeilijk", zegt ze nadat ze met de fiets de lucht ingaat. Het ijsdraaien gaat haar gelukkig iets beter af. Leena en haar concurrente krijgen een spoedcursus. De gespannen chef-kok ontdooit eens ze met het ijs aan de slag kan.



Mitchell is net op tijd terug van het ziekenhuis zodat hij samen met Daniela nog achter de kar kan staan. Beide duo halen alles uit de kast om klanten te lokken: ze richten een gezellig hoekje in en Daniela lokt de kleintjes met bellenblazers. Jurylid van de dag is expert Peter Pattyn, één van de beste ijsmakers van de Belgische kust. In zijn ijsbar René in De Haan experimenteert hij met bijzondere smaken.

Lovend De ijsjes van Daniela en Mitchell slaan meteen aan bij het publiek. De smaken van Leena zijn niet slecht, maar haar ijs is een beetje te zoet naar Peters smaak. En wanneer hij haar naar de kostprijs vraagt, staat ze met haar mond vol tanden. Dat Mitchell zelf geniet van deze uitdaging, laat zich duidelijk merken. Peter is bovendien helemaal weg van zijn concept en de ijsjes van Table'O. De expert is lovend over de smaak en textuur en het gezellige sfeertje aan hun kar zorgt ervoor dat Daniela en Mitchell een streepje voor hebben.



De eerste overwinning is voor Table'O en deze pop-up staat nu dus een beetje dichter bij de finale. En zo wordt de droom van Mitchell werkelijkheid: hij heeft zijn wraak gekregen. Maar dan speelt de pijnlijke voet hem weer parten: de kok moet gaan zitten en kan niet in de keuken staan. Toch blijft hij positief: de pijn was het hem zeker waard. "Oké, we zijn er als laatste bijgekomen. Maar we hebben nu bewezen dat we verdienen om te staan waar we nu staan."