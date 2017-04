Yannick verliest zijn 'cool' in Blankenberge: "Fuck it, ik ga gewoon uit mijn nek lullen"

Sven Van Malderen

video Aangename kennismaking met Blankenberge voor de koppels van 'Mijn Pop-uprestaurant'. De menu's ondergingen een geslaagde facelift en de toplocatie - met fraai uitzicht op zee - lokte alleen maar enthousiaste reacties uit. Toch klonk er ook gesakker: een trap overbruggen om van de keuken naar de zaal te gaan, het blijkt een ramp voor het overzicht en de communicatie. Daniela en Mitchell kibbelden opnieuw omdat de eerste service te lang uitliep, Yannick viel bij een leergierige klant even uit zijn rol van perfecte gastheer. "Dat is nu toch echt een vraag van den hond he. Fuck it, ik ga gewoon uit mijn nek lullen", klonk het zelfs uit zijn mond. Binnenkort barst de échte strijd weer los, met de uitreiking van een ster die 10.000 euro waard zal zijn.

© VTM. Dat Table'O als derde kanshebber uit de bus kwam, was duidelijk geen verrassing. "Ik had wel verwacht dat het Daniela en Mitchell gingen zijn", reageerde Yannick. "Culinair gezien was dat het beste duo", voegde Birger toe.



Een gezellige barbecue zette de goede verstandhouding tussen de finalisten in de verf, maar er diende ook nog hard gewerkt te worden. Yannick creëerde een gezellige zithoek, Karel haalde zijn timmerkunsten boven en Daniela organiseerde een generale repetitie met tien vrienden en familieleden: ideaal om zo alsnog de verjaardag van Mitchell te vieren.





Ook Daniela en Mitchell gebruiken de walkietalkie. © VTM. Spaans benauwd

Maar de klemtoon lag uiteraard op de eindspurt die vanaf nu echt ingezet wordt. Leena kreeg het even Spaans benauwd toen ze merkte dat haar nieuwe pop-up twee verdiepingen telde: onderaan de keuken, bovenaan de zaal. "Hoe moet ik laten weten dat het eten klaar is? Op mijn bel slaan tot je het boven hoort? Of een berichtje sturen?" Walkietalkies zouden uiteindelijk soelaas bieden.



Met de komst van 'fris gezicht' Julie kan Leena dan weer op beide oren slapen. Extra versterking was nodig omdat niet al het personeel de overstap maakte vanuit Kortrijk. De eerste test bleek alvast een schot in de roos. "Ze heeft al veel ervaring, op enkele plekken is ze zelfs al maître geweest", steekt Yannick zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Ze werkt hier precies al een maand, ze weet wat ze moet doen. En ze ziet er ook gewoon goed uit, die mag terugkomen."





© VTM. "Verloren gelopen in eigen restaurant"

TJOP's pakt in de eindfase uit met een visplank. De mix van zeeslak, krabscharen, kreukeltjes en papillot van lotte kon bij de klanten unaniem op goedkeuring rekenen. Nu enkel Karel nog op het juiste spoor zetten...



"Het is hier een doolhof, ik vind mijn draai niet. Ik ben eigenlijk verloren gelopen in mijn eigen restaurant. Ik moest borden afgeven en ik kwam uit in de keuken, de afwasser was ik gewoon gepasseerd."

© VTM. "Riviervis uit de Schelde"

Ook de zenuwen van Yannick werden op de proef gesteld. Of de paling uit de Noordzee kwam, wilde een dame eerst weten. Na rondvraag in de keuken bleek het een "riviervis uit de Schelde" te zijn. "Direct een antwoord, laat de Sergio maar komen."



Toen een mannelijke klant vroeg of de chardonnay op eik gerijpt was, zag hij de humor er al minder van in. "Ja gast, dat weet ik toch niet van al die wijnen? Wat is dat voor iets?", klonk het achter zijn rug. "Heeft er iemand (de app; nvdr) Vivino op zijn gsm? Dat is nu toch echt een vraag van den hond. Slim willen doen, maar het dan zelf niet proeven. Nu ja, fuck it. Ik ga gewoon uit mijn nek lullen."