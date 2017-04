Mitchell en Daniela alsnog naar finale 'Mijn Pop-up': "Gered door ons dessert"

Door: redactie

6/04/17 - 21u50

De kogel is door de kerk: Table'O vervoegt Tjop's en Meat & Griet in de finale van 'Mijn Pop-up-restaurant'. Het verfijnde kalfsvlees van Mitchell en Daniela viel bij de volksjury beter in de smaak dan de klassieke ribbetjes van Madam P. Het dessert maakte uiteindelijk het verschil.



"We gaan naar de zee! Dit hadden we echt niet verwacht. Ik denk sowieso dat het een echte nek-aan-nekrace is geweest. De eerste tussenstand was in het voordeel van Madam P., maar ons hoofdgerecht en dessert hebben ons gered. Ons team zal enorm tevreden zijn!", vertelden Mitchell en Daniela opgelucht.



Veel tijd om op adem te komen, krijgt het duo niet. De drie Blankenbergse pop-ups openen immers morgen al de deuren. Het startschot voor de finaleweken kan dus gegeven worden. En ook die beloven nog voor verrassingen te zorgen, laat VTM alvast weten.