"Bruut en boertig vs. verfijnd": wie wordt derde finalist van 'Mijn Pop-up'?

4/04/17 - 17u46

"Wij zijn bruut en boertig, en Daniela en Mitchell zijn verfijnd." Zo vatten de dames van Madam P Mijn Pop-uprestaurant van vanavond samen. Ze nemen het namelijk in een grote kookproef op tegen Tabl'O met als inzet de derde finaleplaats in Blankenberge. De al geplaatste concurrenten van Tjop's en Meat & Griet trekken met Sergio Herman op een culinaire citytrip naar Londen.

Wanneer Sergio terugkomt van een dergelijke uitstap, staat zijn hoofd steevast "op ontploffen" van de ideeën. Het is dus de bedoeling dat Yannick, Leena, Birger en Karel ook tjokvol inspiratie de finaleweken aanvatten.

Tips en pita

Die missie heeft vooral Birger goed in zijn oren geknoopt. In Big Easy, een restaurant dat de concepten van Meat & Griet als Tjop's - surf & turf en barbecue - bundelt, begint hij vlijtig het menu over te schrijven. Sergio roept hem tot de orde en strooit verder kwistig met tips.