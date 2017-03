"Bring it on bitches!": in de Antwerpse pop-ups is de jacht geopend

door:

video Nu met Filly's de eerste Kortrijkse pop-up uit de wedstrijd ligt, worden de messen geslepen in Antwerpen. Wie verovert de volgende ster en de vrijstelling van nominatie? "De jacht is geopend", klinkt het bij Het Vijfde Element. "Bring it on, bitches", luidt het bij Madam P. En bij Tjop's? Daar lijken Birger en Karel vooral nog erg moe. Maar geen nood: hun vlees blijkt nog veel lekkerder dan gedacht!

Bo van Het Vijfde Element is strijdvaardig. "Ik wil godverdoeme die ster aan dat raam plakken. En ik ga ze elke dag opblinken met wat wodka." Toch verloopt de service moeizaam. Souschef Jimmy ligt met zijn arm in het gips, en bovendien loopt de communicatie tussen zaal en keuken helemaal mis. "Jongens, jongens, wat een gezever. Zet dat gewoon op tafel, oké", bijt een hoorbaar gefrustreerde Bo zijn zaalpersoneel toe.

De bestelbonnen zijn ook bijzonder onduidelijk, zodat het keukenpersoneel bijvoorbeeld niet weet welke groenten op welk bord horen. "Ik zat precies in de Chinese les", lacht Bo achteraf. Emily denkt er in de zaal het hare van: "In de keuken flippen ze gewoon altijd meteen als het moeilijk wordt." Ze vindt dat de koks gewoon even uitleg moeten vragen aan het zaalpersoneel, maar misschien is dat voor de mannen in de keuken even vervelend als ergens de weg vragen wanneer ze verdwaald zijn?

Ook bij de buren van Madam P lopen de spanningen op. Laure kreeg van hygiëne-inspecteur Pascal te horen dat ze strenger moet zijn voor haar personeel. Ze stelde enkele regels op, maar streek zo dienster Tiffany tegen de haren. Zij ging haar beklag over de strenge bazin doen bij de buren van Tjop's, waardoor een mug al snel een olifant wordt, compleet met traantjes.

"Ik ging gewoon mijn hart luchten, ik heb die niet zwart willen maken", jammert Tiffany. Charlotte kan de boel ontmijnen met een verplichte knuffel. En als dat niet zou volstaan, heeft Laura nog altijd yoga. Card

Die kan ze gebruiken wanneer de Kortrijkse duo's mogen kiezen bij welke Antwerpse pop-up ze gaan eten. Madam P wordt namelijk over het hoofd gezien, net als Het Vijfde Element. Zowel Yannick en Leena als Mitchell en Daniela schuiven hun voeten onder tafel in Tjop's, waar Karel en Birger hun personeelskost in het oog moeten houden. Birger springt daarom bij in de zaal, zonder enige ervaring.

De gasten zijn aangenaam verrast door het lekkere eten. "Ik krijg er nog meer schrik van", zegt Leena minstens drie keer. "Het vlees is echt su-per-mals maat, what the fuck."

"Dit is een restaurant waar je dik wordt, waar je niet kan stoppen" Mitchell beaamt: "Karel en Birger zijn specialisten in wat ze doen. Vlees is echt hun ding. Hun werkwijze ken ik wel, maar ik ga het nooit zo goed kunnen als hen". Nee, van harde concurrentie is nog altijd geen sprake. "Dit is een restaurant waar je dik wordt, waar je niet kan stoppen", smekt Yannick.

Terug in Kortrijk krijgen Tabl'O en Meat & Griet inspecteurs Bartel (boekhouding) en Pascal (hygiëne) over de vloer. En dat is vooral goed nieuws voor die laatste zaak. Meat & Griet blijkt namelijk niet alleen de meest rendabele pop-up van de zes te zijn, maar zelfs die van de voorbije jaren. "Nog nooit meegemaakt", lacht Bartel van Belgocatering. "Ze staan nummer één, maar ver boven nummer twee."

Al moeten ze wel bij de les blijven, want in de aflevering komen enkele klanten aan bod die nogal lang moesten wachten. "We zitten hier nu ongeveer twee uur en we hebben net ons hoofdgerecht opgegeten", klinkt het. "Het voorgerecht hebben we vlot gekregen, maar het hoofdgerecht was was later. Zeker een uur ertussen." Maar alles is natuurlijk relatief, en die tijden golden in sommige zaken van de voorbije jaren als een bijzonder vlotte bediening.

Iets wat ook niet meer mag voorvallen, is de kwakkel van Leena's souschef. Het personeel van Meat & Griet heeft de overwinning namelijk iets te stevig gevierd, met als resultaat dat iémand de dag erna nergens viel te bespeuren.