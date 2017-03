De oven van zwarte piet en afwezige turboknoppen: de eerste nominatie is bekend

© Medialaan.

MIJN POP-UP Recensenten Bart en Sandra bezochten maandag al enkele pop-ups, en waren over het algemeen positief. Vanavond werkten ze hun bezoeken af, waarna ze samen met de jury de koppen bij elkaar staken om te beslissen welke stad het eerst genomineerd wordt voor de sluiting. Wordt het Kortrijk? Of toch Antwerpen?

In Kortrijk zingen ze hetzelfde liedje. Daniela en Mitchell zitten door de ster op hun ruit eveneens safe, en zien ook liever een van hun buren verdwijnen. "Dan hebben wij een streepje voor. Het blijft een wedstrijd he." Waar blijft dat groepsgevoel, mannen?

Laatste recensie

De recensenten waren tot dusver over de hele lijn relatief tevreden. De bal ligt dus in het kamp van Tjop's, de enige pop-up die nog geen bezoek kreeg van Bart en Sandra. Valt de barbecue van Karel en Birger tegen, dan is het waarschijnlijk een Antwerpse zaak die moet sluiten. De naam en het interieur valt in elk geval al in de smaak, en de twee mannen zien er warempel een stuk wakkerder uit. "Misschien een goede blush gebruikt", vermoedt Sandra.

De twee bestellen meteen de aangepaste menu. Het hapje maakt hen heel blij, dus ook hier goede punten. Het voorgerecht, de (volgens Sepideh flauwe) zalm serveren aan viskok Bart geeft Birger heel wat stress, maar ook hier vond een serieuze verbetering plaats. Complimenten aan de chef volgen, en Birger groeit meteen drie meter aan zelfvertrouwen.



Droog, was de conclusie van de jury vorige week over het hoofdgerecht. Birger heeft echter hard gewerkt aan zijn barbecuevlees, en dat valt te merken. "Goed geluisterd", vindt Bart. Maar aan het dessert, daar is nog wat werk aan. "Het idee is goed, maar het heeft nog niet het niveau van de rest." Dat wordt nog spannend bij die nominatie.

Juryhulp

Na Kortrijk krijgen nu ook de Antwerpse pop-ups wat hulp van juryleden Sergio en Sepideh. De vergeten groenten van Bo en Emily kunnen wel wat hulp gebruiken, vindt Sergio, dus kruipt hij mee in de keuken. Bo wordt er enorm gestresst van, maar 'dat kan hem aleen maar deugd doen', meent Sergio. "Hij luistert nu tenminste. Hij is betrokken, en ik voel dat hij een winnaar is."

Sepideh geeft intussen wat interieurtips. De zaal mag er dan wat groener en groentiger uitzien, het is toch nog niet wat het moet zijn. 'Langer nadenken', klinkt het verdict. "Het is zo chaotisch in het hoofd van Emily." Ook de gevreesde bietencocktail wordt onder handen genomen. Het kan een stuk frisser dan biet, vindt Sepideh, en tovert meteen een indrukwekkende groentencocktail op tafel.





Bij Table'O wordt intussen de strijd der social media aangevat als Daniela beseft dat haar concurrenten meer Facebooklikes halen. "Wij hebben het te druk met sterren halen", pareert Mitchell, maar Daniela gooit er toch meteen een mannequin challenge tegenaan.

Ook Karel en Birger krijgen nog een coachsessie. De Mr. Proper in Sergio komt meteen weer boven. "Dat is de oven van zwarte piet he", gruwt hij van de keuken. En als Birger dan ook nog eens koriander blijkt te lusten, is het hek helemaal van de dam. "Je straalt niet de juiste energie uit. Heb jij wel een turboknop?"

In de zaal krijgt ook Karel wat kritiek te verwerken. Het interieur is nog te kaal en Karel is niet aanwezig genoeg, en blijkbaar ook niet vrouwelijk genoeg. "Minstens 40 procent vrouw zijn", leert Sepideh hem. Karel geeft zijn fouten grif toe. "Ik heb ook geen ervaring, tenzij van zelf te gaan eten. Maar bij frituur Vivianne is er natuurlijk geen bediening aan tafel."